Antwerp huurt Corryn van KV Mechelen

Alexander Corryn keert terug naar Antwerp. De linksachter wordt opnieuw voor één seizoen uitgeleend door KV Mechelen, maar deze keer kon Antwerp wel een aankoopoptie bedingen.

Het zijn verwarrende weken geweest voor Alexander Corryn. De linksachter werd tot 30 juni uitgeleend door KV Mechelen aan Antwerp. De Great Old wilde hem graag langer houden en ook Corryn zelf wilde het liefst blijven, maar een akkoord met KV Mechelen bleef uit. Daarom moest Corryn zich afgelopen maandag opnieuw aanmelden in Mechelen om daar de trainingen hervatten. Maar na drie dagen keert hij alweer terug naar de Bosuil. Dinsdag tekende Corryn een nieuw driejarig contract bij KV Mechelen - zijn vorige verbintenis zou volgende zomer aflopen - om meteen weer voor één seizoen met aankoopoptie uitgeleend te worden aan Antwerp.

Corryn wordt zo de eerste officiële inkomende transfer van Antwerp. De Great Old is ook in gesprek met Sander Coopman van Club Brugge en met zusterclub Porto over de Portugezen Ivo Rodrigues, Ze Manuel en Leandro Silva.