Rentes op leningen Belgische staat dieper onder nul

Brussel - Het Agentschap van de Schuld heeft dinsdag voor 1,69 miljard euro aan schatkistcertificaten aanbesteed. Op de staatsleningen kleeft een rente die nog dieper onder nul is gezakt dan bij de vorige operatie.

De schatkist gaf voor 600 miljoen euro certificaten met een looptijd van 3 maanden uit tegen een gemiddeld rendement van -0,643 procent. Dat is voor de staat nog iets voordeliger dan de -0,610 procent bij de vorige operatie op 13 juni. Daarnaast werden voor 1,09 miljard euro certificaten met vervaldag in december geplaatst. De rente daarop was gemiddeld -0,636 procent, tegen -0,603 procent bij een aanbesteding eind mei.

