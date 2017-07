Niet voor doetjes: in Londen kan je nu over de stad zweven

Aan de oevers van de Thames kan er binnenkort met duizelingwekkende snelheid naar beneden geroetsjt worden. Londen krijgt enkele maanden lang een snelle zip line die je van het uitzicht laat genieten, maar dat wel met een snelheid van 22 meter per seconde.

Vind je het trage reuzenrad London Eye maar niets en hou je van een flinke portie snelheid? Dan is de nieuwe death ride die in Archbishop's Park op de Southbank wordt opgesteld misschien wel iets voor jou. Zo krijg je heel wat monumenten zoals de Big Ben te zien, maar dat wel met een rotvaart. Organisator Zip World gaat er namelijk prat op dat je zo 22 meter per seconde kunt afleggen. Goed voor een ritje van in totaal 30 seconden.

"Ik zie het als iets tussen een rollercoaster en een bungeejump, het zal opwindend zijn, maar niet angstaanjagend", zegt Barry Shaverin, oprichter van Zip World London in een interview met Evening Standard.

De attractie opent op 6 juli de deuren en dat tot 1 oktober. Tickets voor volwassenen kosten ongeveer 25 euro, kinderen tussen 8 en 15 jaar betalen 18 euro.