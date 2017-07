Hasseltse Zaalvoetbalcompetitie breidt uit

Hasselt - De Liefhebbers Zaalvoetbal Cup groeit met 8000 leden stilaan uit tot de grootste zaalvoetbalbond van het land. Op vraag van heel wat enthousiaste ploegen wordt de competitie in Hasselt volgend seizoen uitgebreid.

Ooit wilde Kris Verbert een zaalvoetbalploeg beginnen met z'n vrienden, maar in de traditionele bonden is dat heel duur en ingewikkeld. In 2003 richtte hij daarom een nieuwe zaalvoetbalbond op: de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup, kortweg LZV Cup. Compleet het tegengestelde: supergoedkoop en eenvoudig. Iedereen kan nu in 5 minuten met z'n vrienden een eigen club oprichten, en het kost 3x minder dan elders. Organisator Kris Verbert legt uit: "De LZV Cup groeide in recordtempo naar 550 clubs, en de inschrijvingen blijven toestromen. Als je graag voor de fun voetbalt, met je beste vrienden een ploeg vormt, toffe tegenstanders ontmoet, er volledig voor gaat maar binnen de grenzen van de fairplay... dan bestaat er niks beter dan de LZV Cup. Deelnemen is zo eenvoudig dat je zelfs geen bestuur nodig hebt. Je bent volledig baas van je eigen club. Zaalvoetballen is bovendien leuk, goed voor de conditie, en je blijft wekelijks je vrienden zien. Een ideale combinatie!" Info & vragen: www.lzvcup.be of kris.verbert@lzvcup.be