Steeds meer familiebedrijven gaan failliet

Brussel - De laatste tijd gaan steeds meer familiezaken met een lange staat van dienst failliet. “In tien jaar is hun aandeel verdubbeld. Dat komt hoofdzakelijk door een gebrek aan innovatie”, zegt een expert dinsdag.

Soly, een Antwerpse winkel in kookgerei, is na 158 jaar failliet. Vorige maand kondigde ook de Antwerpse familiezaak en kookgereiwinkel Mathot-Vanhoffelen aan dat ze er na de zomer na 135 jaar mee stopt. Ook die zaak kan niet meer op tegen de concurrentie van grote winkelketens en het internet.

Volgens Eric Van den Broele, senior manager bij het handelsinformatiekantoor Graydon, gebeurt het steeds vaker dat winkels die al lang bestaan, toch failliet gaan. “Tien jaar geleden was 7 procent van de handelszaken die in België failliet gingen, ouder dan 25 jaar. Vandaag is dat aandeel verdubbeld tot 14 procent. Dat komt hoofdzakelijk door een gebrek aan innovatie. Consumenten hebben altijd nieuwe behoeften. Handelaars moeten daarop inspelen, maar sommigen doen dat nog te weinig.”