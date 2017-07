Onthaalouders geven er massaal de brui aan

Brussel - Vlaanderen telt steeds meer plaatsen in de kinderopvang, maar het aantal onthaalouders daalt. Er zijn nu 500 onthaalouders minder dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag van Kind en Gezin, schrijft De Tijd dinsdag.

Sinds de invoering in 2014 van het nieuwe decreet over de kinderopvang is het aantal plaatsen gestegen tot 93.077 plaatsen in 2016. Volgens De Tijd haalt Vlaanderen zo zijn doelstelling om kinderopvang aan te bieden voor de helft van de kinderen.

Het aantal locaties waar kinderopvang wordt aangeboden, daalde in diezelfde periode. Dat komt volgens De Tijd vooral door de afname van het aantal onthaalouders. Terwijl er in 2014 nog 5.718 waren, bleven daar in 2016 nog maar 5.218 van over. Het gaat om opvang voor maximum acht kinderen. Tussen 2011 en 2014 waren al meer dan 3.000 onthaalouders gestopt.

Het decreet over de kinderopvang van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), dat op 1 april 2014 in werking trad, kon het tij dus niet keren. Via de nieuwe wetgeving wou Vandeurzen de sector professionaliseren. Zo moeten alle opvanginitiatieven voortaan een vergunning hebben en worden de voorwaarden en de financiering van de verschillende vormen van opvang gelijkgeschakeld.