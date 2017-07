Recorddoelman Rogerio Ceni niet langer trainer van FC Sao Paulo

Oud-doelman Rogerio Ceni verdedigde maar liefst 25 jaar het doel van FC Sao Paulo, maar als trainer heeft de Braziliaan het veel minder lang uitgehouden bij de club. Na zes ontgoochelende maanden heeft Sao Paulo een einde gemaakt aan de samenwerking.

Sao Paulo staat na elf speeldagen met elf punten op een degradatieplaats. Van de afgelopen zes matchen kon het team uit de Braziliaanse topklasse er geen enkele winnen. Afgelopen zondag verloor Sao Paulo met 2-0 van Flamengo, de genadeslag voor Ceni.

In 2015 zette de doelman een punt achter zijn spelersloopbaan. Ceni was zeventien jaar oud toen hij bij Mato Grosso zijn debuut maakte. In 1990 trok hij naar Sao Paulo. Hij trad 1.237 keer aan voor de club, wereldwijd speelde niemand meer wedstrijden in hetzelfde shirt. De doelman veroverde 26 titels, waaronder drie landstitels, één Intercontinentale Cup, twee eindzeges in de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League) en één in het WK voor clubs.

De ondertussen 44-jarige Braziliaan, die zestien jaar de aanvoerdersband droeg, liet in zijn carrière voornamelijk van zich spreken door zijn doelpunten. Zo lukte Ceni in totaal 131 treffers (69 strafschoppen, 61 vrije trappen en één veldgoal), geen doelman deed ooit beter. Bij Sao Paulo is het respect voor hem zo groot dat het rugnummer 1 nooit meer aan een speler toegekend zal worden.