Auto gaat over de kop en belandt op voetgangster

Tongeren - Maandagavond is er opnieuw een spectaculair ongeval gebeurd op de Sint-Truidersteenweg in Piringen (Tongeren). Ook nu weer is een auto over de kop gegaan. Twee personen raakten hierbij gewond.

Een Opel die vanuit Borgloon in de richting van Tongeren reed is maandag rond 19.30 uur over de kop gegaan. De auto werd frontaal aangereden door een BMW die uit de tegenovergestelde richting kwam en van zijn rijvak afweek. Door de klap begon de Opel te tollen en kwam hij op het fietspad terecht. Daar was net de 52-jarige Greta M. uit Piringen aan het wandelen. Ze belandde onder de tollende Opel en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Vesalius.

De 22-jarige bestuurder van de BMW raakte eveneens gewond. De inzittenden van de Opel kwamen er met lichte schaafwonden van af. Op zondag 25 juni ging op dezelfde plek ook al een auto over de kop.