Diyanet: “Getuigenissen in pers weerspiegelen inhoud brief niet”

Brussel / Beringen - Het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken Diyanet zegt dat de getuigenissen in de pers over de brief die gestuurd is aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) niet de werkelijke inhoud ervan weerspiegelen. Homans verklaarde maandag dat de brief de doorslag gaf om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken.

Homans meent dat bevolkingsgroepen in de moskee tegen elkaar worden opgezet. In de bewuste brief, die de Fatih-moskee haar stuurde als onderdeel van de procedure om de erkenning in te trekken, zou de Gülen-beweging op één lijn zijn gezet met Islamitische Staat (IS) en zou de moskee zeggen dat het haar taak is om gewelddadige organisaties te bestrijden.

“Wij betreuren de beslissing van minister Liesbeth Homans om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken”, reageert Diyanet België in een persbericht. “Terwijl we nog op de erkenning van andere moskeeën wachten, is deze beslissing nog meer teleurstellend.”

“We herinneren eraan dat de minister al had besloten om de erkenning in te trekken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid, maar deze laatste heeft de minister tegengesproken. De al genomen beslissing bevat geen objectieve en geen bezwarende argumenten zoals die vandaag beweerd worden. De getuigenissen die verschenen zijn in de pers weerspiegelen niet de inhoud van de brief”, klinkt het.

Diyanet merkt nog op dat de erkenning van een moskee gebaseerd moet zijn op een beslissing van de overheid, “en de terugtrekking moet eveneens een beslissing van de overheid zijn”. “Wij zijn van oprechte mening dat de redelijke politici van ons land hun verantwoordelijkheid gaan nemen en zullen reageren op deze ongegronde beslissing”, besluit het Turkse overheidsorgaan.