REACTIES. Peter Sagan na indrukwekkende zege: “Druk? Wat is dat, druk?”

Peter Sagan was één van de grote favorieten in deze derde etappe, en maakte zijn favorietenrol ook helemaal waar. Na een ware krachtmeting — even onderbroken toen hij uit zijn klikpedaal schoot — hield hij Van Avermaet, Matthews en Martin af. Na de finish bleef hij echter zijn koele zelf: “Druk? Welke druk?”

“Druk? Wat is dat, druk? Dat ken ik niet”, dolde Sagan na afloop van de derde rit in zijn flashinterview. “Ik wil vooral mijn ploeg bedanken, want ze deden prachtig werk”, paste Sagan plots weer in het keurslijf van een voorbeeldrenner. “Ze leverden prachtig werk voor mij. Het was stresserend in het peloton vandaag door de wind, en deze slotklim was ook redelijk lastig. BMC werkte goed en toen Richie Porte een klein gaatje had, besliste ik dat ik moest aanzetten”, vertelt Sagan.

“Maar ik ging te snel en kwam al na 400 meter vol in de wind. F*ck, dacht ik bij mezelf, ik ben te snel aangegaan. Toen ik mijn finalesprint inzetten, duwde ik mijn voet uit mijn klikpedaal. Wéér een foutje”, lachte Sagan de tanden bloot. “Maar ik ben echt zeer blij dat ik uiteindelijk toch nog win.”

Greg Van Avermaet: “Foutje van Sagan hielp me niet”

“Ik begon de slotklim op de ideale plaats, als derde”, begon Greg Van Avermaet zijn relaas. “Het liep allemaal perfect, tot ik van ver probeerde aan te gaan. Net op dat moment klikte Sagan uit zijn pedaal en kom ik direct in de wind te zitten. Dat was niet in mijn voordeel, maar Sagan was wel de sterkste. Ik had gehoopt om in zijn slipstream te blijven en er dan misschien over te gaan. Hij zette vroeg aan, dus dacht ik dat er een kans was om uit zijn wiel te komen.”