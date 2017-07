Fatih-moskee is erkenning kwijt: "Dit is een foute beslissing"

Fatih-moskee is erkenning kwijt. Burgemeester Webers: "Dit is niet de goede beslissing.". Video: TVL

Beringen - In Beringen wordt er vooral met teleurstelling gereageerd op de beslissing van minister Homans. Dat de moskee heel wat geld misloopt door het intrekken van de erkenning is niet het belangrijk, het gaat vooral over de uitstraling, zegt de moskeevoorzitter. Ook het provincie- en stadsbestuur vinden deze beslissing een spijtige zaak. Door de erkenning kreeg de moskee in Beringen ieder jaar 51.000 euro subsidie van de provincie.

De provincie moet zich houden aan de beslissing van de minister. Bij de moskee zeggen ze dat het geld weinig uit maakt, ze zijn vooral boos dat de moskee in een slecht daglicht gesteld wordt. “We zijn bijzonder ontgoocheld”, zegt de Fatimah-moskee in Beringen. Ze begrijpen de beslissingen van minister Homans niet, maar willen voor de camera niet reageren.

Burgemeester Maurice Webers is ook boos over de beslissing. “Ik denk dat er meer communicatie had kunnnen gevoerd worden door de minister naar de gemeenschappen toe. Ik wist op 6 april, toen de heisa is begonnen via Staatsveiligheid, dat het niet zo’n vaart zou lopen als minister Homans zei, maar ik had toen al begrepen dat ze de erkenning koste wat het kost zou intrekken.”

“Foute beslissing”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a): “Op die manier stoten we mensen van ons af in plaats van ze aan te trekken. Door een erkenning kan je transparant zijn en kijken wat er binnen de moskees gebeurt, maar nu kan dat niet. Dit is een foute partijpolitieke beslissing. Ik zou minister Homans willen oproepen om met die mensen te gaan praten en zo vast te stellen op de werkvloer dat wat zij beweert helemaal niet correct is. Hier in Limburg gaat het met alle moskees de goede richting uit”, besluit hij.

“Achterkamer-moskee”

Webers: “We hebben hier een moskee die een erkenning heeft, wat wil zeggen dat er een doorlichting is. Ze wordt gescreend. Als je dat afneemt, gaan we zoals in sommige andere steden naar een ‘achterkamer-moskee’, waar dingen gebeuren die best niet gebeuren”, besluit hij.

Vanavond zit de raad van de raad van bestuur van de moskee samen. Zij bekijken wel stappen ze kunnen ondernemen. Ze willen vooral rond tafel zitten met minister Homans, want er zijn verschillende zaken uit de brief verkeerd geïnterpreteerd. Die willen ze verduidelijken, zeggen ze.