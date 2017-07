Riemst -

De Ronde van Frankrijk passeert niet in Limburg, maar daar dachten enkele wielerteams toch wel anders over. De winnaar van vorig jaar Chris Froome en zijn team Sky verbleven vannacht in het Eurotel in Lanaken, en in hotel Malpertuus in Riemst kregen ze het bezoek van BMC en Olympisch kampioen Greg Van Avermaet.