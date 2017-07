VIDEO. Team Limburg scoort met zelfgebouwde elektrische wagen

Hasselt - Team Limburg heeft het voorbije weekend de prijs voor het opleidingstraject gewonnen tijdens de Evodays. Zes teams van jonge werkzoekenden (jonger dan 26) hebben hun zelfgebouwde elektrische wagens voorgesteld. Hoewel Team West-Vlaanderen als eerste over de streep kwam, kwam het team uit onze provincie als beste uit de bus voor het totale opleidingstraject.

De zes ploegen namen het tegen mekaar op in de Formula 24+ racewedstrijd in Kinepolis van Hasselt. Die kaderde in het opleidingstraject van de VDAB en Adopt ID, om ongekwalificeerde jongeren te helpen in hun beroepskeuze binnen de industrie.

Foto: VDAB

“Op acht weken bouwden ‘Greenpower Formula 24+’-teams van jonge werkzoekenden uit heel Vlaanderen zelf een elektrische racewagen en maakten zo op een flitsende manier kennis met alle VDAB-opleidingen. Van metaal, elektriciteit, carrosserie en lassen tot ontwerp en vormgeving, confectie en grafische technieken. Ze proefden van alles een beetje”, laat de organisatie weten.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dit project is een voorbeeld van hoe we de werkvloer van de toekomst dichter bij de jongeren kunnen brengen op een manier die hen ook aanspreekt. Jongeren moeten meer mogelijkheden krijgen om hun eigen talenten te ontdekken.”