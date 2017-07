Dit zijn de meest invloedrijke mensen op het internet

Als je de lijst van 'influencers' bekijkt die Time Magazine vorige week voor de derde keer bekendmaakte, valt op dat de gemiddelde leeftijd niet ver boven de dertig ligt en je niet alleen maar mooi hoeft te zijn om een schare fans op sociale media te verzamelen.

In het lijstje zitten een aantal modellen (Chrissy Teigen, Gigi Gorgeous), bekende namen uit de muziekwereld (Katy Perry, Rihanna) en komt de naam Kardashian één keer voor (die van Kim). Maar ook Bana Al-Abed, het zevenjarige meisje dat met haar tweets vanuit het belegerde Aleppo de wereld beroerde, kreeg een plekje in de lijst, net zoals de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, 'Harry Potter'-schrijfster J.K. Rowling en de Amerikaanse president Trump.

Dit is de volledige lijst

Chrissy Teigen (31) Amerikaans model, echtgenote van zanger John Legend

Volgers: bijna 20 miljoen

Matt Drudge (50) Oprichter van de Amerikaanse roddelwebsite Drudge Report

Lezers: ruim 1 miljard pageviews per maand

J.K. Rowling (51) Britse schrijfster

Volgers: bijna 11 miljoen

Carter Wilkerson (16) Amerikaanse tiener die in april het record van meeste retweets verbrak met een tweets over gratis nuggets

Retweets: 3,7 miljoen

Yao Chen (37) Chinese actrice

Volgers: 79 miljoen op de Chinese social netwerksite Weibo

Brian Reed (43) Amerikaanse podcast-producer

Downloads van zijn podcast S-Town: 16 miljoen tijdens eerste week

BTS Zuid-Koreaanse boyband

Volgers: ruim 10 miljoen

Aleksej Navalny (41) Russische oppositiefiguur

Volgers: ruim 1,3 miljoen

Donald Trump (71) Amerikaanse president

Volgers: bijna 33 miljoen

Matt Furie (37) Amerikaanse cartoonist Tekende Pepe the Frog, een legendarische internetmeme

Steven Pruitt (33) Amerikaanse Wikipedia-ster, ­bekend onder zijn pseudoniem 'Ser Amantio di Nicolao'

Leverde meer dan 2 miljoen ­bijdragen aan Wikipedia

Steven Pruitt has made 2 million Wikipedia edits since 2006, more than any other English-language editor. https://t.co/f3h7jjlGjD