Raf Simons gaat nieuwe uitdaging aan

Raf Simons is een opvallende creatieve samenwerking aangegaan met de populaire band The xx. Hij heeft hen niet in nieuwe kleren gestopt, maar wel hun laatste videoclip geregisseerd. Onder meer Paris Jackson en Millie Bobby Brown duiken in het filmpje op.

Op enkele dagen tijd hebben al anderhalf miljoen kijkers de nieuwe clip van The xx voor hun single 'I Dare You' gezien. Dat heeft niet enkel te maken met het feit dat de Britse band momenteel hoge topper scheert, maar ook omwille van het feit dat Raf Simons de video heeft geregisseerd in samewerking met Alasdir McLellan. Ook de aanwezigheid van 'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown, Paris Jackson en 'Moonlight'-acteur Ashton Sanders gaven het ongetwijfeld ook een boost.

Dat net Millie Bobby Brown en Paris Jackson opduiken, is geen toeval. Ze zijn beiden gezichten van Calvin Klein, waar Raf Simons sinds begin dit jaar aan het roer van staat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat iedereen in de clip ontwerpen van zijn hand voor het Amerikaanse label draagt.