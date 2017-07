Opnieuw onregelmatige dienstverlening in Limburg op vierde stakingsdag De Lijn

Brussel - Maandagochtend, op de vierde stakingsdag van de drie vakbonden bij De Lijn, is er opnieuw hinder op het volledige net van de openbaarvervoermaatschappij. “Het beeld is vrij gelijklopend met de voorbije dagen, maar nu met implicaties op zowel het stads- als het streekvervoer”, aldus Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn.

In Limburg rijdt ongeveer 75 pct van de bussen. Op de streeklijnen is de dienstverlening zeer onregelmatig en dat in de hele provincie. Ook op de stadsnetten van Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren rijden er beduidend minder bussen dan op een gewone weekdag. Op de belbussen is er hinder in Borgloon, Heers, Wellen, Tessenderlo, Beringen, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Sint-Truiden en Gingelom.

De dienstverlening trekt zich pas op gang, mogelijk wijzigt de situatie nog in de loop de ochtend. De hinder verschilt sterkt in de verschillende regio’s, maar is op dit moment het grootst in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ook de Kusttram ondervindt hinder: er rijdt er maar 1 per uur. De pendelbussen naar Werchter rijden zoals voorzien, aldus De Lijn.

De drie vakbonden van De Lijn voeren tot en met maandag actie tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn.