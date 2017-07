RECENSIE. Oerkreten, stekelvarkens en uitgestelde orgasmes

Twee jaar nadat hij verstek moest geven met een gebroken been was de eer aan Dave Grohl en zijn Foo Fighters om gisteravond de 43ste editie van Rock Werchter af te sluiten. Een editie zoals het weer: verrassend veel zonnestralen tussen die ene zeldzame plensbui. Met een half dozijn sterke optredens - dan denken we aan een onvergetelijk Radiohead en een razend System Of A Down -, redelijk wat sfeer en geen noemenswaardige incidenten. Geen grote onderscheiding, maar niettemin geslaagd. Volgend jaar hoeven studenten alvast geen proclamatie over te slaan: editie nummer 44 zal immers een week later doorgaan, van 5 tot en met 8 juli.

Knikkebollen

Op weg naar The Kills kwamen we een man tegen met een t-shirt van ‘Sons of Anarchy’, en vroegen ons af of deze festivalganger wist dat de dame die op het podium stond te zingen ook te horen ...