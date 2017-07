Valentine Dumont maakt indruk met vier medailles op EK zwemmen voor junioren

België heeft het EK zwemmen in het Israëlische Netanya afgesloten met vier medailles (twee zilveren en twee bronzen). De Belgische delegatie evenaarde zo de prestaties tijdens EK’s van 2007 en 2010. Valentine Dumont toonde zich de grote slokop met twee individuele medailles en twee medailles in teamverband.

Dumont, zondag 17 geworden, pakte individueel respectievelijk zilver en brons op de 200m vrije slag en de 200m vlinderslag. Met het estafetteteam veroverde ze nog eens zilver (op de 4x200m vrije slag) en brons (op de 4x100m vrije slag).

Zondag behaalde Juliette Dumont nog een vierde plaats in de reeksen in de 50m vlinderslag en plaatste zich zo voor de halve finales. Maar de nicht van Valentine past hiervoor om alles op de 4x200m vrije slag met het estafetteteam te zetten. Met succes. Het team pakte zilver in een tijd van 8:02.67. Valentine Dumont brak in de race als startzwemster nog het Belgisch record op de 200m vrije slag (1:58.35).