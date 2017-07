herveOp amper een halfuurtje van Zuid-Limburg is de Tourkaravaan gisteren gepasseerd in het Luikse Herve. De supporters waren uren op voorhand present voor een flits van het wielercircus. “Het was zoef, zoef, Sagan.”

Tourkaravaan vliegt Limburg voorbij in Herve

Het is tweeënhalf uur voor de doortocht van de renners en het volk staat al twee rijen dik in het centrum van Herve. “Het is de eerste keer dat we de Tour live gaan zien”, zegt Bert Bouchaert, ...