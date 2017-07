VIDEO. “Ik leerde mijn vrouw hier exact 20 jaar geleden kennen, nu mag onze zoon voor de eerste keer mee”

De zomervakantie is begonnen, en die hoeft niet altijd te starten met een gezinsvakantie in het zuiden van Frankrijk. Op Rock Werchter liepen het voorbije weekend heel wat ouders rond met hun kroost. Nochtans bedraagt de kostprijs voor zo een festival al gauw enkele honderden euro’s. Wij trokken de weide op en gingen aan gezinnen vragen waarom ze liever naar Werchter komen in plaats van een reis te boeken en wat dat dan uiteindelijk mag kosten.

Gulia (bijna 9) blijft ook slapen op de camping

Gulia is “bijna 9” zegt ze, en ze is voor de eerste keer op een festival. “En het is ook de eerste keer dat ik in een tent blijf slapen,” ...