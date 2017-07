Thomas Pieters grijpt naast titel op Open de France na baaldag

Thomas Pieters heeft geen aanspraak kunnen maken op de titel op het Open de France golf. De 25-jarige Antwerpenaar, die na de derde ronde nog op een gedeelde derde plaats stond, moest op de Golf National in het Franse Guyancourt na een teleurstellende laatste ronde van 74 slagen genoegen nemen met een gedeelde dertiende plaats.

Pieters was meteen op achtervolgen aangewezen na een dubbele bogey op de eerste hole. Op hole twee noteerde hij par, waarna hij op de derde hole - een par-5 - een birdie wegputte. Ook op de vierde hole putte onze landgenoot een birdie weg van pakweg vijf meter, waarmee hij de opgelopen schade kon wegwerken. Het vlotte echter niet voor de nummer 28 op de wereldranglijst, die op de vijfde hole na een bezoek in een bunker een bogey moest incasseren. Op de vier volgende holes noteerde Pieters par, waarna hij met birdies op de holes tien en dertien opnieuw naar de tweede plaats opklom. Op de vijftiende hole sloeg het noodlot toe. Bij zijn tweede slag zag hij de bal nogmaals in het water verdwijnen, resultaat een dubbele bogey.

Het ging uiteindelijk van kwaad naar erger nadat hij ook nog op de laatste hole het water opzocht en een ronde van 74 slagen moest noteren. Met zijn totaalscore van 280 slagen eindigde hij op een gedeelde dertiende plaats. “Echt teleurgesteld”, verklaarde Pieters. “Als je de kans hebt om de titel te grijpen en je speelt dan zo’n ronde, kan je geen andere woorden vinden. Feitelijk liep het hele toernooi echt niet goed. Het putten heeft mij lang op titelkoers gehouden, maar vandaag liep het fout. Dit is wel iets dat een dagje in de kleren zal blijven hangen, maar we moeten verder, vanaf donderdag staat er immers al een nieuw toptoernooi op de agenda.”

Positieve lijn voor Colsaerts

Nicolas Colsaerts zette een zeer sterke laatste ronden neer van 67 slagen, vier onder par. De Brusselaar, die na een derde ronde van 79 slagen was weggezakt naar de 70e plaats kon nog vijftien plaatsen winst maken waarmee hij 55e werd. “Eerlijk gezegd was mijn tweede ronde van 73 slagen niet goed, te veel fairways gemist. Dag drie was er een om vlug te vergeten. Op het moment dat ik moest spelen waren de omstandigheden barslecht. Er vielen bakken water uit de hemel en de groepen die vroeg vertrokken waren er aan voor de moeite. Tijdens mijn laatste achttien holes speelde ik mijn beste golf. Met uitzondering van een bogey op de vierde hole, waar de bal in een bunker belandde, putte ik birdies weg op de holes zeven, acht, dertien, veertien en zestien waarmee ik nog een aantal plaatsen winst maakte. Met mijn ronde van vandaag trek ik wel de positieve lijn verder en ga ik met een goed gevoel naar Noord-Ierland.”

Foto: AP

De zege ging uiteindelijk naar Tommy Fleetwood. De 26-jarige Engelsman, die eerder dit seizoen het Abu Dhabi Championship won en ook al vierde werd op de US Open, zette een foutloze laatste ronde neer van 66 slagen waarmee hij de Amerikaan Peter Uihlein met één slag achter zich hield. (belga)