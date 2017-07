Marcel Kittel komt op twee ritzeges van Erik Zabel

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) pakte zondag in Luik de tiende ritoverwinning in de Tour uit zijn carrière en komt zo terug tot op twee zeges van Duits recordhouder Erik Zabel. André Greipel, zondag derde, heeft nog één zege meer dan Kittel en staat op 11 ritzeges in de Tour.