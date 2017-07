Jacques Borlée panikeert niet: “Kevin, Dylan en Jonathan zullen de volgende weken wel mooie tijden neerzetten”

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée slaagden er afgelopen weekend op het BK atletiek in het Brusselse Koning Boudewijnstadion niet in de WK-limiet (45.33) op de 400 meter te lopen. Vader en coach Jacques Borlée panikeert niet. “Ik ben er zeker van dat ze de komende weken de goede tijd halen”, vertelde de 59-jarige trainer na afloop. Met Kevin (45.51), Jonathan (45.74) en Dylan (46.10) domineerden de Borlée-broers wel het podium op de 400 meter.

“Ze zijn goed op training”, zo analyseerde de coach. “Maar ze leggen zichzelf druk op omdat ze voelen dat ze moeten presteren. Er is misschien een gebrek aan vertrouwen, maar ik ben ervan overtuigd dat Kevin, Jonathan en Dylan de volgende weken mooie tijden zullen neerzetten. Ze hebben honger om te presteren en zijn in staat de WK-limiet te lopen.”

Foto: BELGA

De prestatie van de jonge Jonathan Sacoor, die in 46.21 de beste Europese seizoenschrono bij de junioren klokte, stemde vader Borlée dan weer wel tevreden. “Ik kijk in bewondering toe”, gaf de ex-sprinter toe. “Ik hoop de atletiekbond te overtuigen om hem mee te nemen naar het WK. Maar hij is nog maar zeventien, en we moeten hem misschien een beetje sparen. Hij komt deze maand bijvoorbeeld ook nog in actie op het EK voor junioren.”

Op 22 juli zullen twee Belgische teams in Heusden-Zolder aantreden op de 4x400 meter. Dan beslist Borlée welke zes Belgian Tornados ons land vertegenwoordigen op het WK in Londen (4-13 augustus).