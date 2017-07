Rel in Nederlandse muziekwereld: zoon André Hazes laat zanger van podium halen

Op het Nederlandse muziekfestival Oosterhout Live ontstond gisteren een klein relletje toen de zoon van André Hazes, een van de optredende artiesten die avond, een andere zanger van het podium liet halen. “Ik treed al dertig jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

De Nederlandse volkszanger Frank Verkooyen kon gisteravond zijn optreden niet afmaken nadat André Hazes Junior het liet afbreken omdat hij een medley zong van nummers van André Hazes (senior). Omdat André Hazes Junior ook optrad op het festival, mocht de man uiteraard geen nummers van hem zingen, maar zelfs de organisatie van het festival had zijn medley met nummers van André Hazes senior goedgekeurd, zo klinkt het bij Verkooyen, die razend was op de organisatie.

Toen hij aan de medley begon, kwam er al snel iemand uit de entourage van André Hazes Junior zeggen dat hij het geluid moest uitzetten. Dat weigerde Verkooyen, en hij stuurde man naar de organisatie. Even later kwam presentator Niels Houtepen de zanger van het podium halen.

Niet zonder reden, zo bleek later, want de stagemanager aan wie Verkooyen zijn nummers doorgaf, had de medley helemaal niet goedgekeurd. “Ik keurde de Hazesmedley helemaal niet alsnog goed, zoals Frank zegt. Dat heb ik hem duidelijk laten weten. Het is ook mijn taak om dat te bewaken. Hij heeft zoveel eigen nummers, waarom moest hij dan toch per se die medley doen”, vraagt de vrouw zich luidop af tegenover AD. “Dré Hazes heeft natuurlijk zijn eigen nummers, maar het publiek wil ook de erfenis van zijn vader van hém horen.”

Dat Verkooyen het nu op sociale media opblaast, betreurt de organisatie. “Nu is het een rel, terwijl op het festival zelf niemand wat in de gaten had. We hebben Frank keurig afgekondigd en een applaus voor hem gevraagd”, klinkt het nog. Verder willen ze er liever niets meer over kwijt.