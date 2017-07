Tour is twee dagen ver, maar kent al derde opgave

Luke Durbridge (Orica-Scott) heeft zondag opgegeven tijdens de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De Australiër liep zaterdag een enkelblessure op toen hij ten val kwam in de tijdrit.

Durbridge kwam zaterdag in de hekken terecht. Toch reed hij de tijdrit uit. De Australiër werd 195e en voorlaatste. Zondag verscheen hij nog aan de start, maar na enkele kilometers hield hij het voor bekeken. Na de Spanjaarden Alejandro Valverde (Movistar) en Ion Izagirre (Bahrein Merida) is Durbridge al de derde renner die na een valpartij op het natte parcours van de tijdrit uit de Tour stapt. Het peloton werkt zondag een rit over 203,5 kilometer af tussen Düsseldorf en Luik.