Zo zorgde zijn ‘bolletjestrui’ ervoor dat Tourfavoriet Froome sneller kon rijden tegen de klok

Team Sky heeft al meteen een eerste discussie ontketend in de Tour de France met een speciale aerodynamische stroken op hun tijdritpakken in Düsseldorf. Die zouden hen een tijdswinst opgeleverd hebben van 18 tot 25 seconden in de veertien kilometer lange tijdrit. Maar eigenlijk is dat idee niet zo nieuw: “Het idee wordt wel door meerdere fabrikanten van die pakjes gebruikt”, zegt inspanningsfysioloog Koen Pelgrims van Quick Step.

Volgens Koen Pelgrims is het pak van Team Sky niet revolutionair of nieuw, alleen is het een andere uitvoering van idee dat al langer in de sportwereld rondgaat. Dit keer heeft Sky het voorbeeld genomen van een golfbal. Hoe het werkt, legt Koen Pelgrims uit: “Het is een zinvol wat Sky heeft uitgevoerd en iets wat wel meer fabrikanten van zulke pakken proberen te doen. Ze proberen het golfbaleffect te creëren. Als er wind langs een object gaat, dan krijg je een soort turbulentie achter je, waardoor je beweging wordt tegengehouden. Als je een golfbalpatroon creëert, dan zorg je ervoor dat er minder turbulentie is en neemt de luchtweerstand af.” Daardoor kan je dus tijdwinst boeken.

Pelgrims weet wel dat dat effect door verschillende patronen kan geconstrueerd worden. “Je kan dat doen via stipjes, maar je kan ook een andere structuur aanbrengen op die vlakken van het pak”, zegt hij. Het is niet altijd zo zichtbaar als nu bij Sky, maar andere fabrikanten gebruiken het ook wel vaak. Het zijn allemaal varianten op datzelfde idee om de luchtweerstand zo klein mogelijk te maken. Maar het is onmogelijk om te zeggen in hoeverre het ene pak beter is dan het andere als je dat niet kan vergelijken.” Al stelt Pelgrims, die de grote tijdritprojecten bij Quick Step begeleidt, wel vragen bij de achttien seconden tijdwinst die Sky zou hebben geboekt volgens Fred Grappe. “ Dat lijkt me veel”, zegt hij.

Niet alleen in de wielerwereld wordt overigens gebruikgemaakt van dit idee. Ook zwempakken vertonen zulke aerodynamische patronen om beter door het water te kunnen ‘glijden’.