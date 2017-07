Nieuwslezers komen niet meer bij van het lachen door naakte man

Een item in de nieuwsuitzending van de Nederlandse zender RTL zorgde voor de nodige hilariteit bij de nieuwsankers en de kijkers. Bij een video over de 'Naked Run' in Denemarken lagen de presentatoren in een deuk.

De video toont de loopwedstrijd voor een gratis ticket voor het Roskilde Festival, het bekende Deense muziekfestival. De winnaar van de wedstrijd werd gevierd door hem in zijn blootje verschillende keren in de lucht te gooien. Dit fragment zorgde ervoor dat presentatoren Antoin Peeters en Daphne Lammers even moesten bekomen van het lachen alvorens ze de uitzending terug konden hervatten.