Ouders ten einde raad: wie kan Thorben naar dagopvang voeren?

De ouders van Thorben uit het Antwerpse Schelle slaan een noodkreet. De jongen liep bij zijn geboorte zware herenschade op en heeft daarom nood aan gespecialiseerde zorg. Na lang wachten kregen zijn ouders bericht dat hij daarvoor vanaf oktober terecht kan in dagopvang De Maretak in Duffel.

Dat is goed nieuws uiteraard, maar er stelt zich zo wel een nieuw probleem: de ouders van Thorben zijn niet in staat hun zoon elke dag op tijd af te zetten. De dagopvang is op 20km van hun woonplaats en beiden hebben een fulltime job. Hun zoon afhalen lukt wel, maar de ouders zoeken iemand die hem ’s morgens naar De Maretak kan voeren van maandag tot vrijdag. Een grote wagen is een noodzaak, want Thorben zit in een rolstoel.

De ouders kunnen hun werk niet opzeggen. Voor de zorg van Thorben hebben ze hun huis moeten verbouwen. Een investering van 100.000 euro.

Wie hen kan helpen kan een mailtje sturen naar de vader: mano.janssen@hotmail.com.

Ook via sociale media werd een oproep gelanceerd.