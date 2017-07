Nederland en China in finale World League hockey

Sint-Lambrechts-Woluwe - Na China (FIH 8) heeft ook Nederland (FIH 1) zich zaterdag geplaatst voor de eindstrijd van de halve finale van de World League hockey voor vrouwen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Wereldkampioen Nederland haalde het in de halve finales pas na shoot-outs van Nieuw-Zeeland (FIH 5), het werd 5-4 (1-1 na reguliere speeltijd).

In de shoot-outs waande Nieuw-Zeeland zich na de twaalfde poging bij een 3-4 stand even winnaar. Nederland schakelde echter de videoscheids in, omdat het doelpunt een fractie van een seconde buiten de tijd zou zijn gemaakt. Oranje kreeg gelijk van de arbitrage waarna de reeks verder ging. Met twee reddingen op de achttiende shoot-out zorgde keepster Anne Veenendaal alsnog voor de Nederlandse winst.

Eerder op de dag klopten de Chinese vrouwen in de eerste halve finale Zuid-Korea (FIH 9) met 3-0 en verloor België (FIH 14) met 1-5 tegen Australië (FIH 4) in de klassementswedstrijd voor de plaatsen vijf tot acht. De Red Panthers spelen zondag om 11u15 om de zevende plaats tegen Spanje (FIH 10), tegen wie ze eerder in de poulefase met 0-1 verloren.

Donderdag verloren de Red Panthers in de kwartfinales na shoot-outs van Zuid-Korea (FIH 8). Daardoor grepen ze naast de finale van de World League, voorbehouden aan de top vier. Het toernooi in Sint-Lambrechts-Woluwe geldt tevens als kwalificatietoernooi voor het WK 2018 in Londen.