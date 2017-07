Anak Verhoeven kroont zich tot Europees kampioene

Brussel - Anak Verhoeven heeft zich zaterdagavond in het Italiaanse Campitello di Fessa tot Europees kampioene muurklimmen in de lead-competitie gekroond.

Verhoeven had het vorig jaar in Parijs nog tot vicewereldkampioene geschopt en won ook twee wereldbekermanches, waardoor ze tweede werd in het WB-klassement. Zaterdag haalde de pas 20-jarige Antwerpse het in de Dolomieten van de Sloveense Mina Markovic en de Oostenrijkse Jessica Pilz. Een andere landgenote, Héloïse Doumont, werd uitgeschakeld in de halve finales en strandde uiteindelijk op de tiende stek.

Bij de mannen werd ook Loïc Timmermans uitgeschakeld in de halve finales, hij eindigde als elfde. Sébastien Berthe (33e) en juniorenwereldkampioen Simon Lorenzi (42e) overleefde de kwalificaties niet. Het goud was voor de Fransman Romain Desgranges.

Er zijn drie disciplines in het muurklimmen: de difficulty (of lead), boulder (of bloc) en het klimmen tegen snelheid (speed). Vanaf de Spelen van 2020 in Tokio staat muurklimmen op het olympisch programma, het is nog niet bekend met welke discipline.