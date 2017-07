Honderdduizenden mensen nemen deel aan WorldPride Parade in Madrid

Honderdduizenden mensen van over de hele wereld trekken zaterdagavond door Madrid voor de WorldPride Parade. Het is wereldwijd het belangrijkste evenement voor de LGBT-gemeenschap.

Meer dan 50 praalwagens begeleiden de honderdduizenden, veelal kleurrijk geklede, deelnemers door de straten van de Spaanse hoofdstad. De stoet trekt van het Atocha-station naar de Plaza Colon, in het centrum van de stad. Er zijn zowat 3.5000 politiemensen aanwezig om het evenement in goede banen te leiden.

Over een exact aantal deelnemers bestaat nog geen duidelijkheid. De organisatoren hadden vooraf rekening gehouden met zowat drie miljoen aanwezigen. Het wordt daarmee wellicht de grootste van de vijf WorldPrides die tot nu toe heeft plaatsgevonden.

Als gevolg van de vijfde WorldPride wordt Madrid al enkele dagen opgefleurd met de regenboogkleuren. Al sinds 22 juni vinden in de hele stad optredens, feestjes, sport- en cultuuractiviteiten plaats. Er wordt ook een internationale mensenrechtenconferentie over het thema gehouden.

De volgende WorldPride zal in 2019 plaatsvinden in New York.