Auto knalt tegen woning in Zonhoven

Zonhoven - Zaterdagavond omstreeks 19 uur is een bestuurder geslipt en tegen de gevel van een woning gebotst aan de Wijvestraat in Zonhoven.

De bestuurder begon te slippen in een bocht en knalde aan de overkant van de straat tegen het huis en een betonnen omheining. De jongeman kon zelf uit het wrak kruipen, maar hij was na afloop wel in shock. De bewoners zelf zaten gelukkig achteraan in de keuken iets te eten, en ook zij bleven ongedeerd.

Het is niet de eerste keer dat op die locatie een auto uit de bocht vliegt. Bij het huis van de buren werd om die reden in het verleden al een vangrail geplaatst.