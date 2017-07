Bilzenaar in cel voor moord op vermiste man uit Genk

Genk / Bilzen / Hasselt -

Bilzenaar Marc C. (49) zit sinds vrijdag in de gevangenis op verdenking van de moord op Ronald Vandereycken (53) uit Genk, de man die op 3 juni spoorloos verdween. Marc C. is geen onbekende voor het gerecht. Zijn naam viel eerder al in twee andere Limburgse moorddossiers: dat van de op 20 oktober 2002 verdwenen Jacques Gerin uit Lanaken en dat van de moord op Maastrichtenaar Jean Leclaire in februari 2003. Opvallend: van de drie verdwenen mannen – die in het drugsmilieu vertoefden – is nooit een spoor teruggevonden.