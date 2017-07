Zomersolden goed op gang gekomen na de regen

De zomerkoopjes zijn zaterdag ondanks het slechte weer in de voormiddag goed van start gegaan. De winkels zagen de verkoop ten opzichte van de eerste soldendag vorig jaar met 15 procent stijgen. Dat melden Comeos, Unizo en Mode Unie. Het NSZ houdt het op 3 procent extra.

Het feit dat de eerste dag van de solden op zaterdag valt, was goed voor de verkoop. Mode Unie, een deelorganisatie voor de zelfstandige modewinkels van ondernemersorganisatie Unizo, is dan ook tevreden, maar hekelt wel de staking bij De Lijn.

“De start van de solden kwam, ondanks de regenachtige voormiddag, goed op gang. Het drogere weer in de namiddag zorgde nog voor extra koopjesjagers, zowel in de steden als buiten de stadskern. Het feit dat de start van de solden op zaterdag valt, zorgt duidelijk voor een boost”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Maar in de grote steden zijn de handelaars ontevreden over de staking. “Een dergelijke staking kunnen we missen als kiespijn”, zegt Jos Vermeiren, Directeur Unizo Oost-Vlaanderen. “De timing is zeer ongelukkig”, voegt hij toe, omdat net dan heel wat mensen afzakken naar de stad.

Volgens handelsfederatie Comeos, dat de ketens vertegenwoordigt, kon de regen de koopjesjagers niet tegenhouden. “Vooral de shoppingcentra trokken extra veel volk op deze zaterdag. De winkels in de periferie deden het ook zeer goed, iets beter dan de winkels in de steden, maar wellicht speelde de staking van De Lijn daar een rol.”

Comeos, Unizo en Mode Unie werkten voor het eerst samen voor de soldenenquête.

En dan is er nog het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Het NSZ noteert een stijging van de omzet met 3 procent. Mits beter weer, waren de resultaten nog beter geweest, klinkt het.