Er was een tijd dat je op Rock Werchter tussen twee optredens in aan de toog ging hangen pintelieren of een ander winkeltje bezocht. Sinds enkele jaren zorgt een feestpodium naast The North West Walls voor ander vertier. Duizenden fuivers gaan er uit de bol op de betere chirofuifmuziek. Dit jaar voegt Studio Brussel daar nog sets van Van Echelpoel, Faisal en Discobaar A Moeder aan toe.