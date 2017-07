Fatale crash schoonheidskoningin live te zien op Instagram

Een Oekraïense schoonheidskoningin (16) is tragisch om het leven gekomen tijdens een autoritje met een vriendin. De twee jonge vrouwen waren op stap, toen hun auto van de weg raakte en frontaal op een lantaarnpaal botste. De dames waren hun avondje uit live aan het uitzenden op Instagram toen het dramatische ongeval gebeurde, waardoor de tragische beelden de wereld werden ingestuurd.

De 16-jarige Sofia Magerko reed samen met haar vriendin Dasha Medvedeva (24) aan behoorlijke snelheid door de straten van de Oekraïense stad Izyum, toen Dasha de controle over het stuur verloor. De dames kwamen met een harde klap tegen een paal terecht , waardoor Sofia, die een tijdje geleden een lokale schoonheidswedstrijd won, op slag dood was. Haar vriendin overleefde de klap, maar raakte zwaargewond en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Toen het tragische ongeval gebeurde, waren de vriendinnen hun nachtelijke avonturen aan het filmen en stuurden ze de beelden live de wereld in via Instagram. “Hallo jongens”, zei een van hen tegen de camera, terwijl de dames alcohol dronken, grapjes maakten en hun publiek vertelden dat ze van “het leven genieten”.

Camera bleef filmen

Enkele seconden later was het misselijkmakend geluid te horen van de auto die met volle snelheid tegen een lantaarnpaal botste en daarna werd het beeld helemaal zwart. De smartphone van Sofia bleef filmen toen geschrokken omstanders zich naar de plaats van het tragische ongeval repten en ontdekten dat minstens een van de dames was omgekomen.

De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd, maar voor de onfortuinlijke Sofia kwam alle hulp te laat. De 24-jarige Dasha was buiten bewustzijn, maar ademde nog en werd in allerijl voor verzorging weggebracht. Ze bezweek echter aan haar verwondingen nog voor ze het ziekenhuis bereikte.

De politie van Izyum bevestigde dat de twee jonge vrouwen omkwamen tijdens de dramatische crash, maar hebben nog geen informatie vrijgegeven over de oorzaak van het ongeluk.