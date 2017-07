Geraint Thomas verbrodt gele droom van Tony Martin, Chris Froome deelt eerste tik uit aan concurrentie

Geraint Thomas heeft de eerste rit van de 104e Tour de France op zijn naam geschreven. De man van Team Sky was in de tijdrit in Düsseldorf de snelste over 14 km en is de eerste gele trui van dit jaar. Chris Froome zette een goede prestatie neer en pakte meteen een mooie bonus op Richie Porte en Nairo Quintana, die teleurstelden. Alejandro Valverde kwam zwaar ten val en moest opgeven. Philippe Gilbert was de eerste Belg.

Elie Gesbert (Fortuneo) was de gelukkige die als eerste aan de tijdrit mocht beginnen. Het parcours in Düsseldorf lag er door de vele regen spekglad bij, zij die niet voor winst gingen namen dan ook geen risico. Daaronder zowat elke Belg.

Kiryienka stond lang aan de leiding. Foto: EPA

De eerste toptijd kwam op naam van Vasil Kiryienka (Team Sky). De voormalige wereldkampioen tijdrijden zette een straffe tijd neer en velen beten hun tanden erop stuk. Het was wachten op ploegmaat Geraint Thomas om een nieuwe besttijd neer te zetten, maar de Brit legde de lat meteen hoog. Richie Porte (BMC) stelde teleur en deed een slechte zaak in de strijd om het geel. Hij kwam niet in de buurt van de man van Sky.

En dan was er plots opschudding. Alejandro Valverde kwam door het spekgladde parcours zwaar ten val. Hij schoof staalhard tegen de nadarhekken en bleef liggen. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was en dat bleek zo te zijn. De luxeknecht van Nairo Quintana werd afgevoerd en moest opgeven. Ook Ion Izagirre (Bahraion-Merida) moest de strijd staken na een val.

#TDF2017 @alejanvalverde, en ambulancia al hospital para evaluar posibles fracturas. Cortes en la pierna y fortísimo golpe en el costado. — Movistar Team (@Movistar_Team) 1 juli 2017

Dan kwam Tony Martin (Team Katusha-Alpecin). De Duitser wilde voor eigen publiek de maillot jaune pakken en leek daar halfweg ook in te slagen. In het tweede deel zakte hij echter weg en hij kwam enkele seconden tekort. Verdriet bij Katusha, maar vreugde bij Team Sky. En de Britten hadden nog meer reden om te vieren, want de concurrentie van Froome deed het niet goed en verloor meteen kostbare tijd op de titelverdediger en topfavoriet.

Zondag trekt de Tourkaravaan richting België. Tussen startplaats Düsseldorf en aankomstplaats Luik moeten de renners 203,5 - overwegend vlakke - kilometers overbruggen.

Thomas was de snelste in Duitsland. Foto: AFP

Uitslag:

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) de 14.0km in 16:04 (gem. 52.282154km/u)

2. Stefan Kung (Zwi/BMC) op 0:05

3. Vasil Kiryienka (WRu/SKY) 0:07

4. Tony Martin (Dui/KAT) 0:08

5. Matteo Trentin (Ita/QST) 0:10

