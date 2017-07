Thomas Degand verlengt contract bij Wanty-Groupe Gobert

Thomas Degand heeft zijn contract bij Wanty-Groupe Gobert met twee jaar verlengd tot eind 2019. Dat heeft de Belgische wielerformatie zaterdag bekendgemaakt.

De 31-jarige Degand won eind mei de Ronde van de Jura en in de voorbije Dauphiné werd hij twintigste in het eindklassement. “Dit goede nieuws komt op een leuk moment, zo vlak voor mijn eerste Ronde van Frankrijk. Dit is een enorme stimulans”, aldus Degand.

Wanty-Groupe Gobert neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Ronde van Frankrijk, die zaterdagnamiddag in Düsseldorf van start gaat. De hoofdtaak van Degand bestaat erin het Franse klimtalent Guillaume Martin bij te staan in de bergetappes. De oudste renner bij Wanty-Groupe Gobert rijdt sinds 2007 voor het team, enkel in 2015 droeg hij een seizoen het truitje van IAM Cycling.