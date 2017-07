Festivalgangers woedend over parkeerbeleid Rock Werchter: “Pure oplichterij”

“Ons een tweede parkeerticket aansmeren, wat een oplichterij.” Het parkeerbeleid van Rock Werchter lokt felle reacties uit. “Wij hebben donderdag 20 euro betaald voor vier dagen parkeren aan The Hive. Vandaag staat die parking vol, dus moeten we blijkbaar opnieuw 15 euro dokken om onze wagen op een andere parking kwijt te kunnen. Schandalig.”

De ergernis was groot, op Twitter verwees de organisatie telkens naar de geschreven regels. “De parkings worden, op The Hive na, uitgebaat door plaatselijke verenigingen. De stickers zijn parkinggebonden: rij je even weg en is er nadien nog plaats op de parking waarvoor je een sticker had aangekocht, dan kan je er opnieuw parkeren. Is de parking vol, dan dien je een sticker voor een andere parking te kopen.” De verzuchting komt er na eerdere kritiek op het gebruik van de toiletten op de campings, waarvoor ondanks een campingticket extra moet worden betaald.