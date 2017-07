KAART. Op deze plaatsen in Limburg loopt u het meest kans op een ongeval

Sinds donderdag kunt u op een interactieve kaart nagaan hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in uw straat. Noem het gerust een soort Google Maps voor verkeersongevallen. Die brengt alle verkeersongevallen tussen 2014 en de eerste helft van 2016 in kaart. De federale politie wil mensen op die manier alerter maken voor de verkeersrisico’s. Ontdek op de kaart waar de gevaarlijkste punten in uw regio zich bevinden.