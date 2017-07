Maar een op de twee bussen rijdt in Limburg

In de stelplaats van De Lijn in Winterslag reed vrijdag geen enkele bus uit, en dat zal zo tot en met maandag zijn. Foto: Chris nelis

Genk - In de stelplaats van De Lijn in Winterslag (Genk) rijdt vier dagen lang geen enkele bus uit. De buschauffeurs staken. Vrijdag reed in Limburg een bus op twee. De hinder was groot op de streeklijnen. Voor de stadslijnen Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren kwam zelfs geen buschauffeur opdagen. Het waren vooral werknemers van De Lijn zelf die thuis bleven. De chauffeurs van onderaannemers gingen meestal wel aan de slag.

Wellicht zal deze onvoorspelbare situatie het hele weekend aanhouden. Vakbonden van De Lijn hebben hun leden opgeroepen om tussen vrijdag en maandag minstens één dag het werk neer te leggen.

Meer opslag

Hiermee protesteren ze tegen het voorstel voor een nieuwe cao. Vooral het loon is een twistpunt. Bonden vragen de maximale opslag van 1,1 procent, maar de directie wil maar 1 procent geven waarvan de helft via een bonus.

Voor de reizigers is er veel onduidelijkheid omdat buschauffeurs vrij kunnen beslissen. “Onze leden hoeven op voorhand niet aan te geven of ze gaan staken. We kunnen dan ook geen voorspellingen doen voor het weekend”, zegt Ronny Geris van ACV. Zowel de bonden als De Lijn adviseren om de website van De Lijn (https://verstoring.delijn.be) in het oog te houden.

Ook dit weekend

Bij De Lijn verwachten ze dat het busverkeer ook tijdens het weekend sterk verstoord zal blijven. “Vrijdag waren het vooral de buschauffeurs van De Lijn die staakten. Zij bemannen zowat de helft van de bussen, vooral de avondlijnen van Hasselt en Genk en de stadslijnen in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Daar verwachten we de meeste hinder”, zegt Sonja Loos van De Lijn Limburg.

Ook bij de belbussen is de hinder groot. Op de streeklijnen rijdt zowat de helft van de bussen, meestal met een chauffeur van een onderaannemer aan het stuur.