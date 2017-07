Wat we al konden vermoeden nu ook officieel: juni abnormaal warm

De maand juni werd op klimatologisch gebied gekenmerkt door een hittegolf. Er viel weinig neerslag, we kregen een normaal aantal onweersdagen en een normale zonneschijnduur. Wel was er abnormaal veel wind, zo laat het KMI zaterdag weten.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 19,2 graden (normaal 16,2), de gemiddelde maximumtemperatuur 23,9 graden (20,6) en de gemiddelde minimumtemperatuur 14 graden (11,9).

De eerste twee waarden waren uitzonderlijk hoog, de derde zeer abnormaal hoog. Alle drie de waarden lagen in de buurt van hun records voor de huidige referentieperiode die begon in 1981. Die dateren alle 3 van 2003 en bedragen respectievelijk 19,3 graden, 23,8 graden en 14,4 graden. Enkel voor de gemiddelde maximumtemperatuur werd het vorige record gebroken.

Nog in Ukkel viel er 50,8 mm neerslag (71,8) op 11 dagen (15 dagen). Dit was al de 12e maand op rij met een neerslagtekort, met uitzondering van november 2016.

Ons land telde deze maand 10 onweersdagen (12,7). In Ukkel scheen de zon 225u en 50 min (188u en 5 min), wat normaal is. De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel was abnormaal hoog: 3,6 m/s (normaal 3,5 m/s).