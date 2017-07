VIDEO.Werchter 2017: meer beleving, meer luxe (en dat wordt gesmaakt)

Op Pukkelpop hadden ze al langer een special beers tent en sinds enkele jaren ook een echt café met bier in glas. Ook Werchter doet dat nu, en dat wordt geapprecieerd.

Getuige daarvan de lange rij voor de biertent in de Apero, een zone vol houten eet en drankstandjes naast de Barn. Bas, Hans, Joyce en Jonne komen uit – u raadt het al – Nederland en proeven van een hapjesschotel met olijven, charcuterie, kaasblokjes en nog meer lekkers. “Heel leuk, we zien vandaag pas onze eerste act om 16 uur en het is leuk om dan even te aperitieven voor je naar de concerten gaat. En bier in glas smaakt toch beter, die Karmeliet is erg lekker,” zegt Bas.

Zes bonnen (18 euro als je bonnen cash koopt) voor een portie voor twee à drie personen vinden ze wel wat duur. “En ze mogen hier ook nog stoelen zetten, zodat je ook even kan zitten.”

Naast Karmeliet is er ook Leffe, Kriek, het Amerikaanse IPA-bier Goose en Ginette, een organisch bier uit Binche. “Gemaakt door een boomchirurg en een landschapsarchitect,” zegt Olivier uit Wijnegem die met zijn maten Victor en Dieter in de Apero rondlopen in een T-shirt van Cara Pils. Olivier werkt voor een brouwer en is duidelijk een kenner. “Je moet eens naar dat logo kijken: een diva. Hebben ze speciaal gedaan om geen geitenwollensokkenimago aan hun organisch bier te koppelen. Erg lekker hoor, en anderhalve bon voor 35 cl: dat is geen slechte deal. “Beter dan een lauw blik Cara Pils,” vult Dieter aan.

Naast speciale bieren biedt de Apero ook cocktails aan met vermouth en gin, wijn, cava en niet alcoholische cocktails.