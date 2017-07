Familie slachtoffer klaagt Venus Williams aan na dodelijk auto-ongeval

De familie van de 78-jarige man die omkwam bij een auto-ongeluk heeft vrijdag een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse tennisster Venus Williams, die bij het incident was betrokken. Williams wordt van nalatigheid beticht.

Op 9 juni kwam de SUV van de tennisster in botsing met een kleinere auto, vlakbij haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. Een passagier in die auto overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie lag de schuld bij Williams, die geen voorrang verleende op een kruispunt.

In de aanklacht staat dat Williams “onachtzaam en roekeloos” reed.

De 37-jarige tennisster betuigde eerder al via haar advocaat haar medeleven aan de familie. Op Wimbledon neemt de Amerikaanse het volgende week in de eerste ronde op tegen Elise Mertens.