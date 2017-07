Kinderen gratis op reis om toeristen naar Turkije en Tunesië te lokken

Brussel - De Belgische touroperators hebben bij de start van de zomervakantie nog tienduizenden reizen in de aanbieding. Vooral het aanbod naar het verguisde Turkije en Tunesië is groot. Om gezinnen alsnog te verleiden, bombarderen de touroperators hen de komende dagen met superkortingen. Neckermann pakt zelfs uit met een ongeziene actie: naar liefst 28 bestemmingen reizen kinderen gratis.

Alleen al vanop Brussels Airport vertrekken dit weekend meer dan 130.000 passagiers naar zonniger oorden. Vooral de vliegtuigen naar Spanje en Griekenland zitten eivol. Aan de Turkse badplaatsen zitten de hoteliers daarentegen vergeefs te wachten op de grote groepen Belgische toeristen die tot 2015 massaal naar Antalya, Dalaman en Kusadasi afzakten.

“Beelden van vluchtelingen die langs de stranden liepen, hebben de Belgen vorig jaar zo sterk afgeschrikt dat ze Turkije links lieten liggen (zie tabel, nvdr.)”, zegt Piet Demeyere van TUI. “De voorbije maanden hebben enkele stevige uitspraken van president Erdogan dan weer een negatieve invloed gehad. Turkije was nochtans lange tijd het populairste vliegvakantieland, na Spanje.”

Alle promotiecampagnes van de voorbije weken ten spijt, is ook de appetijt voor Tunesië nog niet zo groot als ze ooit was. Voor het land gold maandenlang een negatief reisadvies, als gevolg van enkele terreuraanslagen. Die maatregel is lange tijd in de hoofden van de Belgen blijven spoken.

Het hoeft dus niet te verbazen dat wie de komende dagen op zoek gaat naar een last minutevakantie al snel op de duurdere hotels in Spanje en Griekenland stoot, of bij aanbiedingen in Turkije en Tunesië terechtkomt. Om toch ook die laatste kamers aan de Costa’s en de Griekse stranden van de hand te doen én de Belgen weer warmer te maken voor de Turkse Rivièra en de Tunesische badplaatsen, lanceren de touroperators stevige kortingen.

Minstens één kind

Zo vonden wij op de website van TUI gisterenmiddag al een all-inverblijf van een week in een viersterrenhotel in Bodrum voor de helft van de oorspronkelijke prijs. Bij Neckermann halen ze zelfs de spreekwoordelijke bazooka boven. “Wie tussen 30 juni en 10 juli bij ons boekt, kan zijn kroost in juli of augustus gratis meenemen op reis”, aldus woordvoerder Franklin Braeckman. “Concreet geldt de actie op 28 bestemmingen in 74 hotels: van Tenerife, over Antalya tot in Hurghada. In sommige gevallen kunnen tot wel vier kinderen tot en met 14 jaar gratis meereizen. Sowieso kan steeds minstens één kind gratis reizen en krijgen extra kinderen stevige kortingen.”

Een kijkje op de website van Neckermann leert dat twee volwassenen met een kind van 12 jaar zo gemakkelijk 900 euro besparen voor zeven nachten all-inclusive in een vijfsterrenhotel in Side. De actie is overigens ook geldig voor grootouders.

Uit boekingscijfers van Neckermann en TUI blijkt nog dat hun klanten gemiddeld tussen 920 en 1.070 euro uitgeven aan een vliegvakantie.