Worden ééndagskoersen binnenkort met zeven in plaats van acht renners per ploeg verreden?

De Vereniging van Profploegen (AIGCP) buigt zich over het voorstel om in de toekomst in de eendagswedstrijden van acht naar zeven renners per ploeg te gaan. Gisterochtend werd daarover in Düsseldorf een meeting gehouden door de belangenvereniging. Zoals bekend worden de grote ronden volgend jaar al met acht in de plaats van negen coureurs per team betwist.