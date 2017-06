“Zeker drie dokters gewond” bij schietpartij in ziekenhuis New York: schutter overleden

In het ziekenhuis Bronx Lebanon Hospital in New York was vrijdagavond (Belgische tijd) een schietpartij aan de gang, waarbij volgens Amerikaanse media zeker drie dokters zouden zijn beschoten. Zeker drie mensen raakten gewond. De schutter zou een doktersjas aan hebben en mogelijk een voormalig werknemer zijn. De verdachte is geneutraliseerd en overleden.

Zeker drie personen zouden gewond zijn geraakt. De New York Times bericht op basis van een verklaring van de brandweer dat gaat het om drie dokters. Eén van hen zou in het ziekenhuis worden verzorgd.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De politie gaat van verdieping naar verdieping in het ziekenhuis. Volgens Pix 11, een lokaal nieuwsstation, speelde de schietpartij zich af op de zestiende verdieping van het ziekenhuis. Er was op die verdieping ook rook te zien.

De schutter, mogelijk een voormalig werknemer, werd na enige tijd geneutraliseerd. Hij zou het ziekenhuis hebben betreden in een labojas met een geweer onder de jas. De politie laat intussen weten dat de verdachte dood is. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend.

