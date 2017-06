“Meer rechtvaardigheid kan ook zonder meerwaardebelasting”

Antwerpen -

“Juli is een goede maand om belangrijke beslissingen te nemen”, weet Bart De Wever. Al was het maar omdat de mensen in vakantiestemming zijn. Die belangrijke beslissingen slaan uiteraard op de begroting 2018 en 2019, de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting. De N-VA is het opvallend eens met Kris Peeters dat nieuwe maatregelen de economie niet mogen versmachten en dat we tot meer rechtvaardige belastingen moeten komen. Toch zal een akkoord niet zo gemakkelijk zijn. Omdat Bart De Wever op het standpunt blijft dat er moet bespaard worden in de sociale zekerheid. En er van een meerwaardebelasting absoluut geen sprake kan zijn.