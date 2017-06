Picknicken in de achtertuin van Belle Perez: “Geen zomer zonder La Macarena”

Herenthout - Sjiek Summer nodigt elke week een BV uit voor een zomerse activiteit. Deze week gaan we picknicken met Belle Perez. Sinds ze mama is, voelt Belle zich een ander mens. Ze bemint het leven, relativeert meer en leeft op het ritme van Ellía. Haar zoontje is haar diamant waar ze zorgzaam mee omgaat. Ze vertelt er alles over tijdens een bloedhete picknick in haar achtertuin.

Het is een extreem warme dag wanneer we in de achtertuin van Belle Perez (41) in Herenthout het picknickdeken - een rond laken in wit en appelblauwzeegroen - uitrollen. Nu ze mama is, blijft Belle vaker ...