Genk -

Met de komst van nieuwe muziekidolen en dj's, zitten elektronische instrumenten in de lift; en dat ten koste van de gitaar. Steeds minder jongeren kiezen er immers voor om het snaarinstrument te leren spelen, wat jammer is volgens veel muzikanten. Wij gingen vragen aan Cedric Maes van The Sore Losers wat hij er van vindt.